Provokasyonda direneceklermiş: Boğaziçililerden Bakan Soylu'ya küstah cevap!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi'ndeki olaylara karışanların aileleri ile görüştüklerini ve bazı ailelerin provokasyona destek verdiğini belirterek, "Olaylara karışan 150 öğrencinin ailesine bilgilendirme yaptık. Bazı ideolojik ailelerin 'Siz bu işe karışmayın' dediler." ifadelerini kullanmıştı. Boğaziçi provokatörleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya twitter hesabından paylaştıkları mesajla cevap vererek küstah ifadeler kullandı.

Haddi aşan ifadeler!

Açıklamada, "Kayyım kolaycılığıyla tanınan 'atanmış' İçişleri Bakanı'nın ithamları, Boğaziçi direnişçilerini de aşıp ailelerimize kadar ulaştı. Biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız." şeklinde haddi aşan ifadeler kullanıldı.

Provokasyonda direneceklermiş!

Açıklama şöyle devam etti:

"Hatırlatalım, çizdiğiniz 'makuliyet' sınırlarının bir karşılığı olmadığı gibi; tehditlerinizin ve fişlemelerinizin de Boğaziçi direnişini yıldırdığı yok! Siz, ailelerimize iletecek 'uyarılarınızdan' önce Boğaziçi direnişinin, işçi direnişlerinin, 'yaşamak istiyoruz!' diyen kadınların, LGBTİ+'ların uyarılarını dikkate almaya bakın; bu da sizler için çalan çanlara ilişkin bir 'bilgilendirme' olsun!"