Protez saç üzerine abdest geçirir mi? Protez saç takmak caiz mi?

Protez saç caiz midir? İnsanın kendine ait olmayan dışardan başına konmuş saç demektir. Kendi saçından saç ektirmenin bir sakıncası yoktur. Bu bir tedavi yöntemidir. Ancak başkasının saçını alıp insanın saçına ilave etmek caiz değildir. Protez saç peruh şeklinde de olsa kalıcı bir şekilde başa yerleştirildiğinde caiz olmayan bir iş yapılmış olunur. Protez saç gusle manidir. Çünkü protez saç kafada sabit değil. Saçın belirli bir süre sonra çıkartılıp temizliği yapıldığından dolayı kişi eğer gusül edecek olursa o protez saçı çıkarması gerekmektedir. Protez saçı gusül abdesti sırasında çıkarmadığı durumda kişinin protez saçın altından başına su geçiyorsa gusüllükten kurtulmuş olunur. Protez saç ile abdest alacağı zaman başın dörtte birini mesh etmek gerekmektedir. Protez saçı çıkarmadan başın dörtte birini mesh edelebiliniyorsa o zaman çıkarmaya gerek yok abdeste mani değildir.

Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir?

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33). Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir (Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.