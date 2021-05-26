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Gündem Protestonun üzerini örten ve yalan söylen İBB sözcüsü Ongun'a sert tepki: Fahiş fiyata borçlandırıldılar
Gündem

Protestonun üzerini örten ve yalan söylen İBB sözcüsü Ongun'a sert tepki: Fahiş fiyata borçlandırıldılar

Eyüpsultan Yeşilpınar'da protesto edilen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını, sözcüsü Murat Ongun sürdürdü. Yeşil alanların yok edileceği projeye gelen tepkilerin üzerini örten ve "yüzde 100 memnuniyet sağlandığı" yalanını sosyal medyadan dile getiren Ongun'a Gazeteci Yazar Halime Kökçe'den tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:32:00 - 2021-05-26 17:42:15
Protestonun üzerini örten ve yalan söylen İBB sözcüsü Ongun'a sert tepki: Fahiş fiyata borçlandırıldılar

 yeniakit.com.tr 

Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edildi.

Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, CHP'li İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi. Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen bir kadın düşerek yaralandı.

Murat Ongun'dan 'pişkin' açıklama

Protestoları görmezden gelen İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından pişkin bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından vatandaşların yüzde 100 memnun olduğu yalanını söyleyen Ongun, "Eyüpsultan Yeşilpınar’da 50 yıldır çözülemeyen sorun %100 uzlaşı ile çözüldü ve çürük yapıların dönüşümü için bugün temel atıldı. Önceki İBB yönetiminin 14.2 milyon TL’ye satmak istediği bu alan hiçbir vatandaş mağdur edilmeden @kiptaskonut’un (Kiptaş) özenli çabasıyla nihayete kavuştu." diye konuştu.

"İBB, hak sahiplerini fahiş fiyata borçlandırdı"

Murat Ongun'un yalanına sert tepki gösteren Gazeteci Yazar Halime Kökçe, vatandaşların fahiş fiyatla borçalandırıldığını belirtti. Tepki gelince vatandaşların elektrik, su ve doğal gazlarının kesildiğini aktaran Kökçe, şu tepkide bulundu: 

"Dün; korku ve gerilim

Bugün; komedi

CHP’li İBB, hak sahiplerini fahiş fiyata borçlandırdı. Vatandaş tepki gösterince elektrik, su ve doğal gazını kesti. Eyüp Belediyesi vatandaşlarların borcunun yarısını üstlendi. Böylece uzlaşı sağlandı.
Bu da 14.2 milyonununcu yalanınız!"

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