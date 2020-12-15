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Teknoloji Protestolar şiddetleniyor: Binlerce iPhone yağmalandı!
Teknoloji

Protestolar şiddetleniyor: Binlerce iPhone yağmalandı!

Kısa süre önce Apple işçilerin ayaklandığı bir protesto ile anılmaya başlamıştı. Söz konusu ayaklanma ise yerini daha büyük çaplı gösterilere bırakmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:57:00 -
Protestolar şiddetleniyor: Binlerce iPhone yağmalandı!

Hindistan’ın Wistron fabrikasında başlayan protestolar binlerce iPhone’un yağmalanmasıyla devam etti. Aslında bu protestonun doğrudan Apple ile ilgisi bulunmuyor ancak Apple ürünleri üreten bir fabrikada böyle bir olayın yaşanması yine de dikkat çekiyor. Apple protestosu ve yağmalama hakkında bütün detaylar:

Hatırlatmak gerekirse, Apple’ın ana tedarikçisi Pegatron, işçilerden fazla mesai yapmalarını istemiş ancak işçilere bunun karşılığında ek ücret vermemişti.Wistron iPhone fabrikasında çalışan işçiler vaat edilen ücretleri alamadıkları için ayaklanmış ve protesto gösterilerine başlamışlardı.

The Times of India adlı haber sitesindeki habere göre, Apple protestosu bilançosu oldukça ağır. Açıklandığı kadarıyla toplam hasarın 437 Rs yani 59 milyon doların üzerinde olduğu söyleniyor. Bu meblağa fabrikanın montaj hattındaki zararlar ve çalınan/ zarar verilen binlerce iPhone da dahil. Söz konusu protestoların cumartesi günü başladığı ve yaklaşık iki saat sürdüğü aktarılıyor.

Yaşanan anlaşmazlık hakkında bir açıklama yapan Eyalet Çalışma Bakanı Shrvram Hebar, sözleşmeli işçiler ve şirketin son üç aydır sorun yaşadığını söyledi. Wistron’un Kolar fabrikasında yaklaşık 8 bin 900 çalışanı işe almak için altı şirketle sözleşme yaptığını belirten Shrvram, ödemelerin yapılması noktasında yaşanan aksiliklerden bahsetti.

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