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Protesto edilen senet sayısı yılın 8 ayında düştü

Türkiye Bankalar Birliği, bu yılın ocak-ağustos döneminde protesto edilen toplam 588 bin senedin parasal tutarının 10,8 milyar TL olduğunu açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
Protesto edilen senet sayısı yılın 8 ayında düştü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, yılın ocak-ağustos dönemine ait protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 2018'in ocak-ağustos döneminde protesto edilen toplam 588 bin adet senedin parasal tutarı 10,8 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı yüzde 34 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 33'ünü İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 10 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Antalya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
  1. Kilis
  2. Bayburt
  3. Tunceli
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Türkiye Bankalar Birliği

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