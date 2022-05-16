Protein kaynağı soya filizi çiğ yenir mi? Soya filizi faydaları ve zararları

Soya filizi nedir?

Soya tanelerinden çimlendirilerek yetişen soya filizi, çiğ ya da pişmiş olarak yenebilen sağlıklı besinler arasında yer alır. Soya filizi, pek çok faydası olan, çoğu zaman sofralarda yer verilen ancak pek bilinmeyen bir bitki türüdür. Soya filizi, Çin'de 5.000 yıldır yetiştirilmekte ve gıda olarak kullanılmaktadır. Artık birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılan fasulye filizi, bazen ekmek ve tereyağı yapmak için kullanılıyor.

Soya filizi tadı nasıl?

Sadece limon ve zeytinyağıyla da yenilesi olan lezzetli şey. Kimileri görünümü itibariyle solucana benzeterek iğrenç de bulabilir tabi. çiğ bir şekilde yoğurt ile birlikte tüketildiğinde tadından doyum olmaz. kütür kütür çerez gibi yener gider. ucuz ve besleyici bir olay. Salatalara guzel bir tat katan lezzet.

Soya nedir ne işe yarar?

Soya fasulyesi protein içeren önemli bir kaynak olduğu için hücrelerin sağlıklı gelişmesini sağlar ve metabolik tepkimeleri düzenler. Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

Diyetisyen Yeşim İşgüzar, soya filizinin en kaliteli bitkisel protein kaynağı olduğunun altını çizdi ve bu besinin faydalarını sıraladı.

Genellikle çiğ olarak sebze gibi tüketilir. Soya filizi, soya fasulyesi kadar yüksek besin değeri olan bir bitkidir. Filizlenmiş soya, içeriğindeki yüksek protein ile et tüketmeyen kişiler için kaliteli bir bitkisel protein kaynağıdır. Soya filizini yaptığınız salatalarda, çorbalarınızın içinde veya zeytinyağlı olarak tüketebilirsiniz.

Soya filizi zayıflama

100 gram soya filizi 122 kalori içerir ve diyet yapanların yemeklerine dâhil edilmesi önerilir. Soya filizi ile hazırladığınız tarifler sayesinde daha hafif ve doyurucu lezzetler yiyebilirsiniz. Böylece tokluk sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur.

Soya filizinin faydaları

‘İsoflavon’ maddesinin kaynağı olan soya filizi, kadınlarda menopoz döneminde hormonal dengeyi sağlar.

Antikanserojen etkisi bulunur. İçeriğinde bulunan yüksek folik asit sayesinde karaciğer, rahim ve akciğer kanserine karşı koruyucu özellik gösterir.

Doyurucu olmasının yanı sıra yüksek posa içeriği sayesinde kolesterol düşürücü etkisi de bulunur.

B vitaminlerinden niasin, tiamin ve riboflavin bakımından zengindir. Bu vitaminlerin sinir sistemini iyileştirici ve koruyucu etkisi bulunur.

Demir, kalsiyum ve fosfor içeren soya filizi, özellikle et ve süt ürünü tüketemeyen kişiler için oldukça önemli bir besin kaynağıdır.

İçeriğindeki magnezyum, enerji üretiminde görevli enzimlere yardımcıdır. Kalp kası çalışmasında etkilidir ve kalbin daha iyi çalışmasını sağlar.

Ayrıca C vitamini içeriği ile hastalıklara karşı vücudu dirençli tutar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Soya Filizi Nasıl Yenir?

Soya fasulyesinin filizlenmesiyle yetiştirilen soya filizi, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilecek sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Sağlıklı beslenme listelerinde adından sıkça söz ettiren ve salataların vazgeçilmezi haline gelen soya filizi aslında canlı bir besindir ve çok ama çok sağlıklı enzimler içermektedir.

Soya filizi uygulama kapsamı şu şekilde olacaktır:

Sebze çorbalarının içine ekleyebilirsiniz. Çorbanın besin değerini arttırır.

Makarnanıza soya filizi ekleyerek lezzetli bir makarnanın tadına varabilirsiniz.

Fasulye filizi ağırlıklı olarak salatalarda tüketilir. Salatanızı hazırlarken fasulye filizi kullanmayı unutmayın.

Yemekleri süslemek için soya filizi seçebilirsiniz.

Soya filizi az miktarda zeytinyağı ile sotelenerek yenebilir.

Soya filizlerini ocaktan almadan birkaç dakika önce tavuk, balık veya patates kızartması yapmak için kullanabilirsiniz.

Soya Filizi Kalori ve Besin Değeri Nedir?

Soya filizi kalori bakımından son derece düşük bir besindir. Orta boy 1 porsiyon soya filizi yaklaşık 14.64 Kcal’dir.

Soya Filizi;

%31.33 Karbohidrat

%42.86 protein

%21.94 yağlardan oluşmaktadır.

Orta boy 1 porsiyon soya filizinin içeriğinde şu maddeler yer almaktadır;

1.15 g karbonhidrat

1.57 g protein

0.80 g yağ

0.13 g lif

0.00 mg kolestrol

1.68 mg sodyum

58.08 mg potasyum

8.04 mg kalsiyum

1.32 mg A vitamini

1.80 mg C vitamini

0.25 mg demir

100 gram soya filizi 122 kalori içerir ve diyet yapanların yemeklerine dâhil edilmesi önerilir. Soya filizi ile hazırladığınız tarifler sayesinde daha hafif ve doyurucu lezzetler yiyebilirsiniz. Böylece tokluk sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur.

Soya Filizi Salatada Kullanılır Mı?

Fasulye filizi ağırlıklı olarak salatalarda tüketilir. Salatanızı hazırlarken fasulye filizi kullanmayı unutmayın. Her çeşit salatanın içinde özel bir lezzet olarak soya filizi kullanılabilir. Özellikle vegan salatalarda soya filizi mutlaka yer almalıdır. Yemekleri süslerken fasulye filizi tercih edebilirsiniz. Fasulye filizlerini biraz zeytinyağı ile soteleyebilir ve yiyebilirsiniz.

Fasulye filizi, özellikle vegan beslenmeyi tercih edenler için bilhassa salatalarda vazgeçilmez bir besindir.

Soya Filizi Nasıl Pişirilir?

Soya filizi çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Pişirmek isterseniz listedeki adımları deneyebilirsiniz:

Fasulye filizi çok kısa sürede pişirilmesi gereken son derece hassas bir besindir.

Et yemeklerinize eklemek isterseniz soya filizlerini et yemeklerini ateşten indirmeden 2 dakika önce ekleyebilirsiniz.

Orta ateşte birkaç dakika ısıtılan filizleri pişirilir ve sıcak yenmeye hazır hale getirilir.

Soya Filizi Nasıl Yetiştirilir?

Bir miktar soya fasulyesi temin edilir. Soya fasulyesi içi su dolu kapalı bir cam kavanoz içinde 1 gün boyunca dinlenir. 1 gün sonrasında, süzgeç üzerine alınır. Süzgeç üzerine önce kağıt havlu serilir ve havlu üzerine soyalar dizilir