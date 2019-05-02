0553 313 94 23

Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilecek

Bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen ’Akıllı ilacın akıllı çocukları’ Projesi başladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilecek

Bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen ’Akıllı ilacın akıllı çocukları’ Projesi başladı. Proje kapsamında Yenimahalle Hanımlar Lokalinde kurs gören hanımlara kontrolsüz ilaç kullanımının zararları anlatıldı.


Yunusemre Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yunusemre Kent Konseyi tarafından bilinçsiz, kontrolsüz ilaç kullanımının zararlarının duyurulması amacıyla başlatılan ’Akıllı ilacın akıllı çocukları’ Projesi kapsamında Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde eğitim gören hanımlara seminer verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Tıbbi Cihaz İlaç ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer’in konuşmacı olduğu seminere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Münire Kuru, İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Eczacılık Birimi Şube Müdürü Bilal Öztürk ve kursiyerler katıldı.


Dinçer, bilinçsiz ilaç kullanımının vücutta oluşturduğu zararlara dikkat çekerken; ilaçların kontrolsüz kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Levent Dinçer burada yaptığı açıklamada, “İlaçların bilinçsiz kullanılması tüm dünyada yaşanılan bir sorun. Ülkemizde bu konuda bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Daha bilinçli, daha etkili ve sadece hedefe yönelik kulaktan duyma olmayacak şekilde ilacın doğru kullanımına yönelik bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. Bu konuda önceliğimiz çocuklar. Bunun için de annelerimizi bilinçlendirerek çalışmalarımıza başladık. Bu eğitimlerimizin devamı gelecek” dedi.


Eğitimle çok güzel bilgiler edindiklerini dile getiren kursiyerlerden Saniye Çakır ve Merve Alkan ise doğru bildikleri yanlışları seminerde öğrendiklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi
    1. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    2. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    3. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    4. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    5. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    6. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    7. Döviz kurları
    8. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    9. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    10. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    11. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    12. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    13. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    14. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    15. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    16. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    17. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    18. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    19. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    20. GÜNCELLEME - Niğde merkezli tarihi..
    21. Karısını 25 yerinden bıçaklayıp..
    22. Çukura düştü! Vinç ile çekildi
    23. Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da..
    24. Başkan Doğan: “Spora ve sporcuya..
    25. 15 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
    26. Oyun havaları ile BAL ligini kutladılar
    27. Askeri birlikleri teftiş eden Maduro:..
    28. Uçurumdan düşen büyükbaş hayvan..
    29. Erzincan Gazeteciler Cemiyetinin yeni..
    30. Beyazgül gündemi değerlendirdi
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”