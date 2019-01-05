Projeyi Erdoğan ve Albayrak da destekliyor! Kulüplerin yükünü TBB sırtlayacak

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile mali sorumluları, İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde konuyu görüşmek için bir araya geldi.

Buna göre, ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesi gündemde.

Kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların beş yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.

İdari ve mali denetimler TFF'ye ait

Bir kulüp gelirinden fazla harcama yaptığı takdirde TFF devreye girecek ve müdahalede bulunacak.

Öte yandan bazı kulüplerin ‘ek kaynak' teklifinin de görüşüldüğü ancak bunun kabul görmediği belirtildi.

İdari ve mali denetimlerinin TFF tarafından yapılacağı projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapılarının sıkı kontrol altına alınması planlanıyor.

Erdoğan ve Albayrak da destekliyor

DHA'nın haberine göre, TFF yönetiminin geliştirdiği projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da destekliyor.