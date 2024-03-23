Projelerin açıkladı! Turgut Altınok’tan Ankaralılara çifte müjde

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara’nın Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Güdül'de yaptığı bir tane yapı var mı? Varsa hakkını verelim; ama bana söylenen, Güdül'e bir tane eser yapmadığı. Bu nasıl bir Ankaralılıktır?" dedi.



Köylerin imarını yapacaklarını ve inşaat, ruhsat harçlarının da sembolik olacağını vurgulayan Altınok, "Tarımı destekleyeceğiz. 500 litre mazot vereceğiz. 2 ton-5 ton arası tohum desteğinde bulunacağız. Türkiye'nin başkenti Ankara, tarımın da başkenti olacak." diye konuştu.

"15 NİSAN’DA HESAPLARA YATACAK"

Esnafa ve vatandaşlara yönelik çeşitli desteklerde bulunacaklarını söyleyen Altınok, "Emekliye bin TL değil 5 bin vereceğiz. 15 Nisan’da hesaplara yatacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yılda Güdül'e kaç kere geldi? Sen büyükşehir belediye başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı demek Güdül'ün, Beypazarı'nın da belediye başkanıdır; ama Ankara'da sanal bir belediye başkanı var." dedi.



İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için "kantin kartı" verileceğini ifade eden Altınok, "Okuldaki kantini çalıştıran esnafı da desteklemiş olacağız. Ankaragücü'ne, Gençlerbirliği'ne, Keçiörengücü'ne destek vereceğiz. Amatör spor kulüplerimize 250 bin TL nakit para vereceğiz. Araç alacağız, gidecekleri maçlara futbolcularımızı götüreceğiz. Sahalar da yapılacak. Gençlerimize bilim merkezi yapacağız. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Ankara'yı da dünya başkenti yapacağız." diye konuştu.

Ankara'da ulaşım problemini metrolarla çözeceğiz

Ankara mitinginde konuşan Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini aksine ilçe belediyelerinin daha çok iş yaptığını söyledi.

Mansur Yavaş'ın bugüne kadar birçok vaat verdiğini ancak hiçbirini gerçekleştirmediğini söyleyen Altınok, Ankara'daki ulaşım sorununa değindi.

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Altınok bu sorunu metrolarla çözeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Yavaş'a seslendi: 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar?

İlk işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? 80 kilometre metro. Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü var biliyorsunuz. Televizyonlarda konuşması var. Fakat sevgili Ankaralılar, buradan Türkiye'ye de sesleniyorum. 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar? Bana bir söyleyin.

"Altınok yaparım derse yapar"

5 yıl önce üselik büyükşehir belediye meclisine gündem maddesini getirmişsin. Yetkiyi de verdik Mamak metrosu için. Kredi yetkisini verdik. Ama 5 yıldır vermiş olduğu 58 kilometre metro sözünde 5 santim dahi yapmamış olan büyükşehir belediye başkanı var. İnşallah havaalanı metrosu başta olmak üzere; Çubuk, havaalanı, Esenboğa, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Kuzey Ankara, Etnik Şehir Hastanesi, siteler metromuz, Siteler, Ulubey, Önder, Mamak, Sincan metromuz Töre Kent'ten Yeni Kent'e kadar...



Yine Çay yolu koru metrosundan Bağlıca metrosu, Etimesgut, Sincan, Bağlıca metrolarını merkeze inşallah bağlayacağız. Yine Dikmen, Çankaya, Gölbaşı. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. Altınok yaparım derse yapar.