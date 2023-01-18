Projelerimizle dünyaya örnek olduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul PPP Week Program’nda konuştu. Karaismailoğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun barındırdığı avantajlara işaret etti. Bu avantajları göz önünde bulundurarak politikalar geliştirdiklerine dikkat çekti.

Açık kapandı

Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın arttırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Lojistik ve ihracatta önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar ülkemizi son derece büyüttü. Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkelerinden bir tanesi haline gelmemiz kolay olmadı. Şu anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bunun 225 milyar tona çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’nin burada çok önemli coğrafi avantajı var. Biz bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da lojistik, dijitalleşme ve mobilite odağında son 20 yıldır geliştirdik. 2053 yılına dek bütün planlarımızı yaptık. 20 yıl önce Cumhurbaşkanı’mız lider olarak dünya sahnesine çıktığında ülkemizin önemli bir altyapı açığı vardı. Bu altyapı açığını çok kısa zamanda kapatmamız gerekiyordu. Devlet bütçesi belliydi ama ihtiyaçlarımız çok daha fazlaydı. Ekonomik büyümeyi etkileyen altyapı açığını kapatmak için de yatırım yapmamız gerekiyordu. Bu yatırımı da devlet bütçesiyle yapmamız mümkün değildi. Ortaya çıkan açığı kapatmak için farklı finansal modeller üretmemiz gerekiyordu. Yap-işlet-devret (YİD), kamu-özel iş birliği (KÖİ) modelleri sözünü ettiğimiz ihtiyaçtan doğdu. Devlet aklıyla bunu planlayıp yola koyulduk.”

Hedefler büyüyor

Karaismailoğlu, Türkiye’de yapılan KÖİ projelerinin tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizdi. Bu projelerden övgüyle söz edildiğini, tüm dünyada ses getirdiğini vurguladı. Türkiye’nin hedeflerinin büyüyerek devam ettiğinin dile getiren Karaismailoğlu, hem havada hem denizde hem de karada çalışmalarının süreceğini aktardı. Karaismailoğlu, “Yaptığımız 183 milyar dolarlık yatırım sonucunda bugün 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz. Altyapı projelerinin önemi burada anlaşılıyor” diye ekledi.