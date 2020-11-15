Projeler son sürat devam ediyor! Ulaştırma altyapısına 5.7 milyar dolarlık yatırım

Akit Ekonomi



Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Devasa bir proje

Hattın Halkalı Marmaray istasyonundan başladığını; Küçükçekmece, Olimpiyat, Kayaşehir ve Arnavutköy’den geçerek İstanbul Havalimanı’na bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Projede 3 bin arkadaşımız görev alıyor. Uzun ve devasa bir projeden söz ediyoruz” dedi.

Takvim belli oldu

Gebze’den Marmaray’a binen bir yolcunun Halkalı’ya varmasının ardından Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatlarını kullanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Çok ince bir detayla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı motive ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu metro hatları İstanbullularla ve ülkemizle buluşacaklar. Gayrettepe-Kağıthane Hattı’nı mayıs sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe’yi İstanbul Havalimanı’na bağlayan hattımızı ise önümüzdeki yıl hizmete sunmak için tüm imkânları seferber ediyoruz.”

THY Lider durumdaydı

İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu da kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Ancak mart ayında başlayan pandemi uçuşları ve sivil havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Çok büyük bir durgunluk yaşandı. Ne var ki haziran itibarıyla hava yolları hareketlenmeye başladı. Tabii hareketlenme istenen düzeyde hızlı değil ama özellikle Türk Hava Yolları (THY) Avrupa’nın en çok uçuş yapan şirketiydi, geçen ay lider durumdaydı. Ülkemizde uçak seyrüseferi bakımından Avrupa’da 4’üncü ülke olarak yine hava yolunun eski haline dönmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Tabii bu salgın sürecinde İstanbul Havalimanı gibi büyük ve değerli bir havalimanının ne kadar daha değerli olduğunu ve yapımının ne kadar önemli olduğunu da hissettik. İstanbul Havalimanımız, özellikle bu salgın sürecindeki sosyal mesafe alanlarının oluşturulması ve bu sağlık kriterlerine uyulması bakımından önemli bir görev gördü.”

Reformlar yolda

Hükümet ve bakanlık olarak önümüzdeki yıllarda demir yolu alanında büyük reformlar yapacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, “Bir taraftan hızlı trenlerin ihalelerini gerçekleştiriyoruz. İhalelere başlayacağız. Hedefimiz 2023’e devasa bir hatla girmek. Tabii bundan daha önemlisi olan bizim yük hatlarımızla ilgili çalışmalarımız var. Sanayi alanlarını ve devamında limanlarımızı bağlayacak adımlar atıyoruz” diye konuştu.



Karaismailoğlu, demir yolu ağlarının sanayi sektörünün lojistik maliyetlerinin düşeceğini vurguladı.

Tedbirler alındı

Yarın Aydın -Denizli Otoyolu’nun temel atma törenine katılacakları bilgisini veren Karaismailoğlu, “Mart ayından bu yana bütün dünya salgınla savaşırken biz, ulaştırma altyapısı için tam 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız, hem maske hem mesafe hem de hijyen kurallarına riayet ediyorlar. Canla başla çalışıyorlar. Şantiyelerimizde çok büyük bir hareketlilik var” şeklinde konuştu.

Süper güç olacağız

Karaismaloğlu, “Vatandaşımızın daha konforlu, daha iyi standartlarla çalışmasının ve yaşam kalitesinin yükselmesinin çabası içerisindeyiz. İnşallah çalışmalarımız hızla artarak devam edecek. Zaten güçlü altyapımız var, üzerine ekliyoruz. Yatırımlarımızla ülkemiz lojistik süper güç olma yolunda ilerliyor” diye ekledi.