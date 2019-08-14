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Projede sona gelindi! Yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindi. Projenin ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:56
Projede sona gelindi! Yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşasının tamamlandığını belirtti. Tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Pakdemirli, "Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık. Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı" dedi. 

Bölge mimarisine uygun mimari

Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini de belirten Bakan Pakdemirli, "Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek" dedi.

Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanın oluşturulduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İnşaatı tamamlanarak Kültür Bakanlığı'na teslim edilen alan, yörenin tarihi ve kültürel geçmişinin sergileneceği büyük turizm alanı olarak planlandı. Alana başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere birçok tarihi eser taşınarak, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu."

Bakan Pakdemirli, bugüne kadar yaklaşık 500 milyon liralık yeniden yerleşim ödeneğinin de TOKİ Başkanlığı'na aktarıldığını belirtti. 

Yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES, yılda ortalama 4,12 milyar kWh enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar TL yatırım maliyetine sahip devasa projenin, 5 yılda ise bu maliyeti karşılayacak potansiyeli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:56
  1. Batman
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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