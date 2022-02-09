‘Proje yanlış’ diyen iş adamına 36 ayrı dâvâ açıp, dairesine çökmeye kalktılar

FARUK ARSLAN İSTANBUL

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mahallesinde dairesinin bulunduğu Naciye Sultan Sitesi’ndeki proje yanlışlıklarıyla ilgili mahkemeye başvuran ve aidat yolsuzluğunu tespit ettiren Kasadolu’nu yıldırmak için, binada kat maliki olan diğer hissedarlar 40 yıl hapis istemiyle tam 36 dava açtı. FETÖ ve PKK ile mücadelesiyle bilinen Kasadolu’ya “FETÖ’cü” davası dahi açan hissedarlar, bütün davalar Kasadolu lehine sonuçlanınca farklı taktiğe başvurdu. Son olarak “Aidat ödemiyor, daire bedelini ödeyip paydaşlıktan atalım” davası başlatan kat maliklerinin talebiyle ilgili de skandal bilirkişi raporu düzenlendi. Raporda Kasadolu’nun 36 milyon TL’lik dairesinin bedeli 6 milyon TL olarak gösterildi. Rapora sert tepki gösteren Kasadolu, “Aidat ödememe sebebim 200 bin dolarlık yolsuzluk tespitidir ve konu yargıdadır. 2021’de kendi tespitleriyle değeri 37 milyon ilâ 42 milyon TL olan daireye 6 milyon liraya el koyup beni atmaya çalışıyorlar. Hukuk mücadelem sürecek” dedi.