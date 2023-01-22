Proje Teknik Elemanı alınacak
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yürütülen Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı Projesinde Çalıştırılmak Üzere Proje Teknik Elemanı alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; bakanlıkça yürütülen ‘’Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’’ kapsamında; Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı Projesinde Edirne İli Damızlık Koyun - Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere Proje Teknik Elemanı alımı yapılacak.
Müracaat Yeri : Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Müracaat Tarihi : 19 Ocak 2023– 01 Şubat 2023 (Mesai Bitimine Kadar 17:30)
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