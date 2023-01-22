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Ekonomi Proje Teknik Elemanı alınacak
Ekonomi

Proje Teknik Elemanı alınacak

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yürütülen Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı Projesinde Çalıştırılmak Üzere Proje Teknik Elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 13:58:00 -
Proje Teknik Elemanı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; bakanlıkça yürütülen ‘’Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’’ kapsamında; Kıl Keçisi    Halk Elinde Islahı Projesinde  Edirne İli Damızlık Koyun - Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere Proje Teknik Elemanı alımı yapılacak.

Müracaat Yeri          : Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Müracaat Tarihi       : 19 Ocak 2023– 01 Şubat 2023 (Mesai Bitimine Kadar 17:30)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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