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Proje sayesinde köyler artık uzak değil

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde 81 köye badminton malzemesi dağıtımının yapılacağı “Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür” projesi, Manisa’da da gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
Proje sayesinde köyler artık uzak değil

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde 81 köye badminton malzemesi dağıtımının yapılacağı “Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür” projesi, Manisa’da da gerçekleştirildi. Yunusemre ilçesindeki Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere; file, raket ve tüy toptan oluşan badminton malzemesi dağıtılırken öğrenciler yeni tanıştıkları sporla keyifli dakikalar geçirdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde birlikte yürüttüğü “Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür” projesi, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Osmancalı Mahallesinde gerçekleştirildi. Malzeme dağıtımının yapıldığı ve eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özcan Özen, Badminton İl Temsilcisi Ali Haydar Aras, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çeşitli branşlarda görev alan antrenörler katıldı.



Aras: "Amacımız öğrencilere sporu sevdirmek"


Badminton Federasyonu’nun sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirten Badminton İl Temsilcisi Ali Haydar Aras, “Amacımız, çocuklarımıza sporu ve badmintonu sevdirmek, badmintonu tabana yaymak, onları spor ahlakı ile yetiştirmektir. 81 ilde yapılan projeyi ilimizde de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje dışında da kenar mahalledeki çocukların spora kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çocukları kötü alışkanlardan uzak tutma adına birçok projemiz var. İnşallah hayırlı evlatların yetişmesinde bizlerin de bir nebze olsun katkısı olur” dedi.



Altıdiş: "Badminton okulumuzda çok sevildi"


Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Altındiş ise badmintonun öğrenciler tarafından çok sevildiğini kaydederek, “Kırsal kesimde olan öğrencilerimizin bu tarz sporlarla tanışması zor oluyor. Bu yönden bu projeyi önemsiyoruz. Seneye bir takım kurup, turnuvalarda mücadele etmek istiyoruz. Projeyi gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Badminton Federasyonu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Kanina: “Bu tarz sporların öne çıkması bizi mutlu ediyor"


Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nazlı Nehir Kanina da çok güzel bir etkinliğe imza atıldığının altını çizerek şunları söyledi: “Maalesef ülkemizde bazı sporlar daha popüler. Bu tarz sporların öne çıkması bizleri mutlu ediyor. Badminton Federasyonu’nun bu yönden anlamlı bir adımı oldu. Diğer federasyonlardan da bu tarz projeler bekliyoruz.”


Badminton oynamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise çok eğlendiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
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