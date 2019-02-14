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'Proje meyve' para getirebilir ama, 'Proje çocuk' hevesiniz olmasın

Kalıplara sığdırılmış meyveler yetiştirmeyi başardık fakat çocuklarınıza da aynı muameleyi uygulamayın.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:42
'Proje meyve' para getirebilir ama, 'Proje çocuk' hevesiniz olmasın

Orman mühendisi işadamı İsmail Yanarateş'in "proje meyve"si 2017'nin gazete haberleri arasından en ilginç magazindi.

2 milyon liralık yatırım ve 4 yıllık çalışma sonunda kalp, küp ve yıldız şeklindeki PVC meyve-sebze kalıplarıyla üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanarateş,

"Japonya bu ürünlerin Rusya, Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracatını yapıyor. Ülkemiz, coğrafi konum itibarıyla pazara çok yakın. Böylelikle, dünyada 2,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip şekilli meyve pazarında Türkiye de yerini alacak" diyordu. Sonuçta iyi para vardı bu işte, Kalp ve küp şeklindeki kavun ve karpuza iç pazarda bile 250, elmaya 40, limona 35, salatalığa ise 20 lira verip alanlar oluyordu, "krema tabaka"nın semtlerinde; Nişantaşı, Çankaya, Konak'da falan.. Tadı nasıl peki bu meyvelerin? PVC içinde yetiştirilir de doğal tada sahip olabilir mi? Olmuyor elbette. Ama parası çokların fantazisi tatmin oluyor ya!..

"PVC kalıplı çocuk mu?"

Meyveler, kalp, küp ve yıldız şeklindeki PVC meyve-sebze kalıplarıyla proje üretim haline getiriliyor. Çocuğu nasıl bir PVC kalıba sokacaksınız? Anne baba sağolsun. Onlar bunun bir yolunu bulurlar elbette..

Bir yolunu bulan benim komşum var. Ömürleri dışarıda geçmiş, sonra ülkeye dönmüşlerden. Yaklaşık 35-40 yaşlarındaki kızları gayet güzel yabancı dil biliyor. Dışarıda doğmuş, orada büyümüş. Ama ne büyüme.. Son derece aklı başında konuşuyor. Tam bir "divane" gibi dolaşıyor. Evde hemen her gün çıngar çıkıyor. Kendini dışarı atıyor. Gayet ketum. Olup biteni anlatmıyor. Sigaranın birini söndürüp diğerini yakarken, içten bir şekilde özür bile diliyor. "Gürültü patırtıdan yine sizleri de rahatsız ettik.. Bağışlayın" diyor. Hal hatır soruyor.. Aylar, yıllar geçtikçe durumu anlamaya başlıyorsunuz. Sürekli psikologlara, özel kliniklere taşınan adeta zorla haplar içirilen bu gençliği soldurulmuş çocuk, aslında "anne kurbanı"!

Çünki anne takıntılı.. Zaten gelir gelmez bahçeyi kafasına göre biçimlendirme çabasına girişmişti. Biz diğer apartman sakinleri, her halde bir bildiği var, güzel şeyler yapmak istiyor diye düşünmüştük. Altını üstüne getirdi. Ağaçlara kıydı. Betonlaşmayı artırdı. İki yıl içinde bahçemizi bahçe yapan bahçevanı da canından bezdirerek, bir harabeye çevirdi..

Geçenlerde kızıyla konuşurken, onu bu harap bahçeye benzettim. Acı acı tebessüm ederek "Aynen!" demesin mi? Nutkum tutuldu.

Lütfen kendinize gelin anne babalar

"Olamadığınız"ı yavrularınız olsun diye uğraşmayın. Dayatmalarınızı "ruhsal PVC" haline sokmayın. Çocuğunuzun Allah vergisi yeteneklerini keşfetmeye çalışmanız önemlidir. Onu kendi ihtiraslarınız doğrultusunda şekillendirmek yerine, yaradılıştan sahib olduğunu gördüğünüz yeteneklerini geliştirmesi için destekleyin.

Ne ona ne de kendinize hayatı zehretmeyin! Nokta..

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:42
  1. Orman mühendisi işadamı İsmail Yanarateş
  2. proje meyve
  3. PVC meyve-sebze kalıpları
  4. Kalp ve küp şeklindeki kavun ve karpuz
  5. PVC

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