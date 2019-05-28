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Proje Ekrem’in beygir sevdası

Her fırsatta “israfa son vereceğim” diyen CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun israf ve lüks düşkünü olduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken başkanlık makamına tahsis edilen araçta en az 170 beygir gücü isteyen İmamoğlu, yardımcılar ve müdürlerin kullandığı lüks araçlarda da en az 110 beygir şartı koştu.

28 Mayıs 2019 Salı 09:14
Proje Ekrem’in beygir sevdası

CHP/HDP ve İP’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gözler önüne seriyoruz. Sevgi ve hoşgörü maskesiyle seçim propagandası yürüten ancak en küçük bir eleştiride kin ve nefret saçan CHP’li İmamoğlu’nun kiralık araç savurganlığında, yeni bir skandal ortaya çıktı. Kamu bütçesini sonuna kadar zorlayan CHP’li İmamoğlu’nun kiraladığı araçların motor gücünün belediyedeki personelin özelliğine göre dizayn edildiği tespit edildi.

4x4’ler 270 beygir olsun

Mazbatası elinden alındıktan sonra hırçınlaşan ve İBB’yi asılsız suçlamalarla hedef alan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beş yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü’nde israfta tavan yaptığı ortaya çıktı. Belediye hizmet araçlarını, özel makam aracına dönüştüren İmamoğlu’nun, kurduğu saltanat düzeninde VIP uygulamaya gittiği belirlendi. CHP adayı İmamoğlu, kimin hizmetine sunulduğu belli olmayan 4X4 lüks binek aracı 30 günlüğüne kiralarken, kiralama işleminin yapıldığı ihalenin teknik şartnamesine, “Araç en düşük 270 beygir olacak” ibaresini ekletti. Belediyedeki görevlerine göre kiralık araçları kullanan personelleri özel kategorilerde listeyen İmamoğlu, kendisine tahsis edilen aracın ise en az 170 beygir olmasını istedi.

Bu araçlar kimlere verildi?

CHP’li İmamoğlu; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve danışmanlarına kişiye özel şoförlü araç tahsis ederek, hizmet araçlarını, makam aracı statüsüne dönüştürdü. Araç kiralama ihalesinde araçların motor gücünün, belediyedeki personelin özelliğine göre dizayn edildiği tespit edildi. Başkanlık makamına tahsis edilen araçta en az 170 beygir güç isteyen İmamoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin kullandığı lüks araçlarda en az 110 beygir şartı koştu. CHP adayı, saha çalışmasında hizmet verecek araçların motor gücünü ise 65 beygir olarak uygun gördü. İmamoğlu’nun, saltanata dönüştürdüğü araç kiralama ihalesinde, 30 gün çalışmasını istediği son model 270 beygirlik 4X4 lüks aracı kim ya da kimlerin hizmetine sunduğu ise gizemini koruyor.

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit’in “Proje Ekrem’in araç saltanatı” başlıklı manşet haberinde ise CHP’li İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesindeki araç sayısı ve kiralama bedelleri deşfire edilmişti. Uyduruk belgelerle İBB’ye iftira atan CHP’li İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılında, 145 araçla yürütülen belediye ulaşım hizmetini 213 araca çıkardığı belirlenmişti. Beylikdüzü Belediyesi’nin AK Parti tarafından yönetildiği süreçte, 3 milyon lira olan araç kiralama giderinin, İmamoğlu döneminde 3 kat artarak 9 milyon liraya ulaştığı ifade edilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:14
  1. CHP/HDP
  2. İP
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu
  4. CHP’li İmamoğlu
  5. Kamu bütçesi
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  7. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  8. Beylikdüzü
  9. İBB
  10. Belediye hizmet araçları
  11. Akit
  12. Beylikdüzü Belediyesi
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