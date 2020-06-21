Proje açılışlarına 2 milyar liralık Kars Barajı ile devam

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinde ülkede toplam 276 baraj olduğunu belirterek, “Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz” dedi. Kars Barajı Açılış Töreni’ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi bir baştan bir başa adeta gerdanlık gibi kuşatan barajlara yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içerisinde olunduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, kısa bir süre önce Ilısu Veysel Eroğlu Barajı’nı açtıklarını hatırlattı.

1 yılda maliyetini çıkardı

Bu baraj ile Kars ve Iğdır’ın topraklarını sulayarak verimliliği artırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Buradan Arpaçay Barajı’na yapılan takviyeyle Akyaka ve Iğdır Ovası’nda 541 dekar arazi sıkıntısız bir sulama mevsimi geçirmesi sağlandı. Sadece bu bölgede bir yılda 603 milyon lira tarımsal gelir elde edildi. İnşa bedeli 330 milyon lira olan barajın bir yılda yapılan yatırımı iki katıyla geri ödedi. Sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyeti 2 milyar lirayı bulacak. Proje kapsamındaki sulama ve elektrik üretim tesisleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde 475 bin dekar daha toprak sulanarak yılda 300 milyon liralık gelir elde edilecek. Baraj çevresi Kars’ın mesire ve dinlenme alanı olarak da hizmet verecek.”

83 milyon tetikte olacağız

Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye’nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız.

Büyümeye devam inşallah

2008-2009 yıllarında yaşanan küresel krizin Türkiye’yi teğet geçeceğini söylemiştik. 2020’nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli bir kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen, yüzde 4 buçukluk büyüme oranı elde ettik. Eğer mart ayında salgının hiç etkisi olmasaydı, 1 veya 1 buçuk puan daha yüksek büyüme oranı elde edebilirdik. Tüm bu yaşadıklarımız Türkiye ekonomisine, olumsuzluklara ve badirelere karşı bağışıklık kazandırdı. Hamdolsun her saldırıdan daha fazla tecrübe ve daha fazla güç elde ederek çıkmayı başardık.

Rakamlar düzeliyor

Ekonomik Güven Endeksi mayısta yüzde 20 artarak, 62 değerine çıktı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 62.6 seviyesine yükseldi. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şirket sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22.2 oranında arttı. Borsamız yeniden 100 binin üzerine çıkarak, 115 bine dayandı. Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardı. Tüm bu çabaların başarısının ülkenin salgın musibetinden uzak tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için 83 milyon hep birlikte aynı hassasiyetle hareket etmek zorundayız.”