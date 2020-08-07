  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:38:55 -
Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, 2018 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetini daha etkin hale getirmek için İŞKUR aracılığıyla "Profil Temelli Danışmanlık" modelini başlattıklarını hatırlatarak, bu sayede istihdamın artması için toplumun tüm kesimlerine hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile iş ve meslek danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Selçuk, bireysel eylem planlarının hazırlanarak kişilerin işgücü piyasasındaki durumlarının düzenli olarak takip edildiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, "Bu sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

- Üniversitelere yakın takip

Bakan Selçuk, üniversiteleri de yakından takip ettiklerine dikkati çekerek öğrencilere etkin bir şekilde iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulması için İŞKUR Kampüs modelini yapılandırdıklarının ve 105 noktada hizmet verdiklerinin altını çizdi.

İŞKUR bünyesindeki iş kulüpleri ile kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği verdiklerini bildiren Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılı Temmuz ayı başından 2020 yılı Temmuz ayına kadar 15-24 yaş aralığındaki 35 bin 628 genç ile iş kulüpleri eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer
Ekonomi

Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, altın fiyatlarındaki düşüşün sadece bir şarta bağlı olduğunu ..
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Türkiye, Libya ve Malta arasında yapılan görüşmenin ardından ülkeler tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.
Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı
Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Bir YouTube kanalına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm“ ifadelerini kullanarak solculara göz k..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı