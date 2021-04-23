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Gündem Profesörlüğün batsın: İslami değerleri hedef alıp Müslümanlara akılalmaz ithamlarda bulundu!
Gündem

Profesörlüğün batsın: İslami değerleri hedef alıp Müslümanlara akılalmaz ithamlarda bulundu!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İslami değerleri hedef aldığı mesajında, Müslümanları çirkin ithamlarla hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:31:00 -
Profesörlüğün batsın: İslami değerleri hedef alıp Müslümanlara akılalmaz ithamlarda bulundu!

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda Deprem Bilimci olarak tanınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, skandal bir paylaşımda bulundu.

Müslümanlara akılalmaz ithamda bulundu!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Ercan, İslami değerleri hedef alarak, Müslümanları skandal ifadelerle suçladı:

"Artık daha çok cami, hoca, imam hatipli, türbanlı varken; daha çok yoksulluk, yolsuzluk, ırzına geçme, sapıklık, sübyancılık, uyuşturucu, kadın cinayetleri, şehit,ölüm, ürkü, baskı,cehalet,Arap, Arapçılık,bağnazlık, onursuzluk,umutsuzluk var. Yazık oldu ülkeme, Türk devrimlerine."

Prof. Ercan'a tepki yağdı:

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