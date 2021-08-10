Profesörden çarpıcı 'aşı' araştırması! Kalp krizinde yüzde 83'e varan artış!

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Nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan İsrail'de vaka sayıları ve ölümler tırmanışa geçerken yeni bir rapor gündeme bomba gibi düştü.

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Restef Levi'nin araştırması olduğu belirtilen bir raporda, İsrail'de kalp krizi vakalarının patlak verdiği belirtildi.

Kalp krizinde yüzde 83 varan artış

Raporda, koronavirüs aşılarıyla bağlantılı olarak 16 ila 29 yaş arasındaki İsrailli vatandaşların yüzde 25'inde ani kalp durması ve kalp krizi vakası yaşandı. Kalp krizi vakaları, gençlerde büyük artış görülürken, 40 yaş ve üzerindekilerde daha az düzeyde görüldü.

20-29 yaş aralığındaki kadınlarda kalp krizinde yüzde 83,6 artış olduğu saptanırken, 30-39 yaş arasındaki kadınlarda ise yüzde 53 artış olduğu belirtildi. Erkeklerde ise bu vakalara kadınlara göre daha az rastlandı.

Prof Levi'nin araştırmasının 2019-2021 yıllarını kapsadığı belirtilirken, aşıların vurulduğu dönemde kalp krizi vakalarında aşırı yoğunluğun olduğu vurgulandı ve daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği ifade edildi.

Raporda miyokardit riskine de işaret edilirken, Prof. Levi tarafından bu durumun rahatsız edici olduğuna dikkat çekildi.

İşte o rapor:

Son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bin 275 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 559'a, toplam vaka sayısının 908 bin 332'ye ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 35 bini geçtiği ülkede hastalardan 394'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 8 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.