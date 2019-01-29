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'Profesör Ortega' gözaltına alındı

İspanyol devi Atletico Madrid'in fizyoterapisti Oscar Ortega, kadına şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 20:39
'Profesör Ortega' gözaltına alındı

Atletico Madrid'in fizyoterapisti Oscar Ortega gözaltına alındı.

İspanyol jandarmasının pazartesi akşamı Madrid'deki evine giderek gözaltına aldığı Ortega'nın, kadına şiddetle suçlandığı ve halen Majadahonda ilçesindeki jandarma karakolunda tutulduğu belirtildi.

"Profesör Ortega" lakabıyla tanınıyor

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 2006 yılından bu yana teknik kadrosunda yer alan 61 yaşındaki fizyoterapist, "Profesör Ortega" lakabıyla tanınıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:39
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