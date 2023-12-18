Profesör çifte dolandırıcılık davası!

Ankara'da karı-koca profesörlerin, Avrupa Birliği Projesi’ne katılma vaadiyle, teminat adı altında para toplayarak, vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.

Yeni Şafak Gazetesi’nin haberine göre, Ankara’da profesör olan Fatma F. E. İle eşi Mehmet E. hakkında ‘Avrupa Birliği fonlu projelere ortak etme’ vaadiyle 29 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde profesör çiftin kendilerini AB fonlu projelerin koordinatörü olarak tanıttıkları belirtildi.

İddianameye göre profesör çift müştekilere projelerde görev almak için yeterli tecrübeye sahip adaylar ve sponsorlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Projeye katılmak isteyen adaylardan, FATMA F. E.’nin hesabına belli bir süre blokeli kalacak sonra geri ödenecek şekilde, ‘Standard İncome’ adı altında teminat bedeli yatırmaları istendi. Mağdurlara projenin alınması halinde aylık avro üzerinden ödeme yapılacağı vadedildi.

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İddianamede MASAK raporuna da yer verildi. Sanıkların 3 milyon 983 bin lira, 1 milyon 440 bin avro ve 57 bin 280 dolar suç geliri elde ettiği tespiti raporda yer aldı.

İddianamede ifadesi de yer alan Fatma F. E. aile hekimliği profesörü olduğunu, Avrupa Birliği fonlu projeler ve bakanlıklarla ile herhangi bir bağının bulunmadığını söyledi.

Mehmet E. İse eşinin, Avrupa Birliği’nin aile hekimleri ile ilgili projelere eğitimci olarak davet edildiğini, bazı projeleri koordine etmesi için teklif aldığını ifade etti.

Mehmet E. müştekilerden istenen paraların belli projeler kapsamında ‘Standart İncome’ yani teminat bedeli için alındığını, teminat olarak alınan paraların ise proje kabulünü müteakip iade edildiğini söyledi.