Prof.Dr. Sencer İmer'den flaş açıklama: ABD Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sencer İmer, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin sorularını cevaplandırdı.

“Avrupa Birliği Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye karşı ortak hareket ediyor”

Akdeniz’in doğusunda yaşanan gerilime ilişkin Avrupa’dan gelen açıklamaları canlı yayında değerlendiren Prof. Dr. Sencer İmer, “Avrupa Birliği üye ülkeler arasında dış politika konularında birlik içinde hareket etmezken Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye karşı bugün ortak hareket ediyor.” dedi.

“Türkiye asla geri adım atmayacaktır”

Türkiye’nin uzun bir süredir aslında bugün yaşanan gelişmelere karşı bir şekilde hazırlanarak çok ciddi manada bir güç sahibi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sencer İmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, savunma sanayisini, ordusunu, donanmasını çok güçlendirdi. Türkiye Doğu Akdeniz’de çıkarlarını sonuna kadar savunacak ve asla geri adım atmayacaktır.”

“ABD Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor”

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı kışkırtıldığına vurgu yapan Prof. Dr. Sencer İmer, şunları söyledi:

“ABD’de bir otorite boşluğu var ve bu otorite boşluğunu bürokratlar dolduruyor. Amerika’yı bugün askeri ve sivil bürokratlar yönetiyor. ABD içindeki bu bürokratlar, Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor ve Avrupa Birliği’ni de aynı istikamette destek vermeye zorluyorlar.”

“ABD Rusya’yı Türkiye ile birlikte kuşatmak istiyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye planına ilişkin de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sencer İmer, “Amerika Rusya’yı kuşatmaya çalışıyor ve bu kuşatmada Türkiye’yi de yanında görmek istiyor. Türkiye’yi ABD ‘piyon’ olarak yanında görmek istiyor fakat Türkiye ise bağımsız bir politika güdüyor. Türkiye’nin bağımsız olarak hareket etmesinden Amerika çok ciddi manada rahatsız.” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için blöf yapıyorlar”

“Yunanistan bir delilik yaparak Türkiye’ye karşı savaş başlatır mı?” soruna yanıt veren Prof. Dr. Sencer İmer, sözlerini şöyle tamamladı:

“İsrail kendi güvenliği ve büyük İsrail’i kurabilmek için büyük oyunlar peşinde koşuyor. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için blöf yapıyorlar ve Türkiye bu blöflere gelmeyecektir. Yunanistan ekonomik olarak çok zor durumda… 10 milyon nüfusa sahip Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı savaşa girmesi büyük bir intihar olur. Bunu yapmayacak kadar akıllı olmaları lazım.”





