Prof.Dr. Naci Görür İstanbul depremi için yeniden uyarısı: 7 ve üzeri deprem! Binlerce insanımızı kaybedebiliriz

Prof. Dr. Naci Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde “her an olmak üzere” İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu söyledi. Uyarıda bulundu: Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.