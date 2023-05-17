Bir kötü haber de WMO'dan geldi: Rekor sıcaklıklar, kurak günler geliyor! Korkutan sözler

Kurak geçen kışın ardından bir kötü haber de WMO'dan geldi: Rekor sıcaklıklar geliyor

Kurak geçen kışın ardından iklim krizine dair endişelendiren rapor BM'den geldi. BM'e bağlı WMO'nun hazırladığı raporda yüzde 98 ihtimalle 2023 ila 2027 yılları arasında dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebileceği öngörüldü. Hava sıcaklıklarının dünyanın farklı bölgelerindeki yağmurları etkileyebileceği aktarılan raporda, yağmurların bölgesel olarak artabileceği veya azalabileceğine dikkati çekildi.

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi, çöllerde yağmur, kutuplarda sıcaklık olarak kendisini gösterirken kurak geçen kış mevsimi krizin derinleşeceğinin de habercisi oldu.

İklim krizine dair kötü haberi Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verdi. WMO'nun raporunda, sera gazı salınımı ve El Nino hava olayının, hava sıcaklıklarını daha da artırdığı ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Raporda yüzde 98 ihtimalle 2023 ila 2027 yıllarından en az birinin en sıcak yıl ve 5 yılın tamamının da küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönem olacağı belirtildi.

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Söz konusu dönemde, yüzde 66 ihtimalle yıllık ortalama yüzeye yakın hava sıcaklığının da sanayi devrimi öncesine oranla en az 1,5 dereceden fazla olacağı kaydedilen raporda, 2027'ye kadar küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

YAĞMURLAR DA ETKİLENECEK

Hava sıcaklıklarının dünyanın farklı bölgelerindeki yağmurları etkileyebileceği aktarılan raporda, yağmurların bölgesel olarak artabileceği veya azalabileceğine dikkati çekildi.

Raporda, sera gazı emisyonunun da okyanusların ısınması ve asitlenmesine, buzulların erimesine, deniz seviyesindeki yükselişle ve aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edildi.



Raporda açıklamalarına yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, rekor sıcaklıkların sağlık, gıda güvenliği, su yönetimi ve çevre açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağını belirtti.

Taalas, bu sonuçlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

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