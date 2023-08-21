Prof. Üşümezsoy'dan ezber bozan İstanbul depremi açıklaması!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye, beklenen olası Marmara depremine yoğunlaştı.

Deprem uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul depremine ilişkin felaket senaryoları aktarılırken, Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan bir açıklama geldi.

Üşümezsoy, İstanbul'da beklendiği söylenen depremin bir spekülasyon olduğunu belirterek şöyle konuştu:

İstanbul depremi bir spekülasyon, fay zaten kırıldı. Marmara deprem riskinin en düşük olduğu bölge.