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Sağlık Prof. Ünlüçerli, etkin bağışıklığın nasıl kazanılacağını anlattı
Sağlık

Prof. Ünlüçerli, etkin bağışıklığın nasıl kazanılacağını anlattı

Prof. Dr. Yaşar Meryem Yeşim Ünlüçerçi, etkin bağışıklığın kazanılması için toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmış olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:55:00 -
Prof. Ünlüçerli, etkin bağışıklığın nasıl kazanılacağını anlattı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Meryem Yeşim Ünlüçerçi, aşı tartışmalarına ilişkin açıklamarda bulundu. Prof. Ünlüçeri, "Aşılama ile etkin bağışıklama kazanımı için toplumun en az yüzde 60’ının aşılanmış olması gerekiyor. Ülke nüfusunun ve üretim kapasitesinin dikkate alınarak gecikmeden aşı talebinde bulunulması önerilmelidir. Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de aşı karşıtlığı söz konusu. Ancak bir yandan da SARS-CoV-2’nin birçok bireyde aşıya daha ılımlı bir bakış kazandırdığını düşünüyorum." dedi.

'Halkımızı doğru bilgilendirmeliyiz'

"Halkımız aşı ile ilgili doğru bilgilendirilmeli." diyen Prof. Ünlüçerçi, "Toplumun aşı konusunda doğru bir programla bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuya sağlık çalışanları dışında toplumun kanaat önderlerinin de bilimin ışığından ayrılmadan katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Olumlu mutasyon umut düzeyinde'

Prof. Dr. Ünlüçerçi, 2021 yılına ilişkin öngörüleri hakkında ise şunları söyledi:

"Covid-19 pandemisinin sonlanması; toplumsal bağışıklık, virüsün olumlu mutasyonlar geçirmesi sonucu virülansını ve bulaşıcılığını kaybetmesi, toplumun aşılanma yolu ile bağışıklanması, SARS-CoV-2’ye etkili bir antiviral ajanın bulunması gibi etkilerden birinin gerçekleşmesi ile mümkün. Toplumsal bağışıklık yani sürü bağışıklığı etik olmadığı gibi sağlık sisteminin çökmesine ve can kayıplarının artışına yol açacak. Virüsün şimdiye kadar 30 binin üzerinde mutasyon geçirdiği ancak bunların virüsün davranış biçiminde herhangi bir değişiklik yapmadığı, bu yüzden mutasyon yerine varyasyon kelimesinin daha anlamlı olduğunun altı çizilmekte. Dolayısıyla olumlu mutasyon beklentisi de umut düzeyindedir."

'Tereddüt etmeden aşılanmalıyız'

"Bilimsel anlamda pandeminin sönümlenmesi etkin aşılama stratejileri ile gerçekleşebilir. Nitekim bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde çok çeşitli aşı çalışmaları yapılıyor. Gündemde olan ve öne çıkan 3 farklı yöntemle elde edilen aşılar ise şöyle: İnaktive aşılar (Synovac-Çin), Vektör aşıları (Sputnik V-Rus ve Oxford/Astrazeneca-İngiliz), mRNA aşıları (Moderna-USA, Biontech-Pfizer). Bu aşıların elde edilme yöntemleri, üretim kolaylığı ve süresi ile lojistikleri gibi birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Sonuçta Faz III aşamasını geçmiş, sonuçları bilimsel otoriteler tarafından geçerli kabul edilerek yayınlanmış çalışmalara ait aşılardan hangisine ulaşabiliyorsak ve aşılanmaya engel bir kriterimiz yoksa tereddüt etmeden aşılanmamız gerektiğini düşünmekteyim."

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