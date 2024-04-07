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Gündem Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!
Gündem

Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 19:55:00 -
Prof. Sofuoğlu'ndan 'İsrail'le ticaret' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alanlara sert tepki!

Taksim'deki Gazze eyleminde bir polisin eylemci kadına yönelik müdahalesiyle başlayan tartışmalar sürüyor.

Ticaret Bakanlığı bşta olmak üzere devlet kurumları Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'le ticaretinin olmadığını efalarca açıklamasına karşın bazı kesimler, "İsrail'le ticaret" iddiasıyla provokatif eylemlere imza atıyor.

Eylemlerde dikkat çeken ortak noktalardan birisi de 'Katil İsrail, işbirlikçi AKP' sloganlarının atılması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e "katil" diyebilen tek lider olmasını hazmedemeyen çevrelere bir tepki de Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan geldi.

Prof. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdiği provokatörlere şunları söyledi:

“Neredeyse ömrünü Gazze başta olmak üzere İslam dünyasına yardımla geçirmiş Cumhurbaşkanımıza, İsrail ile ticareti kesmiyor yaftası üzerinden suçlama yapmak hem doğru değil hem vicdanları yaralayan ağır bir iftiradır.”
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