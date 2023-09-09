Prof. Şenol da sahneye çıktı! Koronavirüs korkusu pompalıyor... 'Yok varsaymak, yok etmiyor'
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, BioNTech'in yeni aşısının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala korkonavirüs korkusu pompalaya başladı.
Prof. Şenol, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"Yurdun dört yanından yüksek ateş, kırıklık, bulantı ve ishal ile seyreden hasta haberleri geliyor" diyen Şenol, Sağlık Bakanlığı'nın "panik yapacak bir durum yok" açıklamasına karşın, şunları söyledi:
COVİD-19 izlemi için Atıksu / kanalizasyon taramaları çok mühim. Yok varsaymak, yok etmiyor.