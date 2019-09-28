0553 313 94 23

Prof. Mehmet Seyfettin Erol'dan net mesaj: Fırat'ın Doğusu’nda ne ABD ne de terör örgütleri rahat kalabilir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Fırat'ın Doğusu'na yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin "Eğer ABD bu tavrını devam ettirirse ne Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütleri rahat eder ne de ABD elini kolunu sallayarak orada hareket edebilir." ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:49

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Fırat'ın Doğusu'na yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin değerlendirmesinde durumun artık çok net bir hale geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Eğer ABD bu tavrını devam ettirirse ne Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütleri rahat eder ne de ABD elini kolunu sallayarak orada hareket edebilir."

"Fırat'ın doğusu aslında küçük bir coğrafi bölge olarak düşünülse de taşıdığı anlam ve önem boyutuyla daha büyük bir krize, farklı beka sorunlarına işaret ediyor." diyen Prof. Erol,   "Fırat'ın Doğusu temizlenmediğinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenilen bir terör devleti ile birlikte daha öncesinden ifade edilen güneyimizdeki terör koridoru belli bir aşamaya gelmiş olacak ve bunun adı büyük ölçüde konulacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Erol Fırat'ın Doğusu'na yönelik terör operasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Büyük Ortadoğu Projesi'ni başlatmış olan ve bu kapsamda Büyük İsrail'i kurmaya çalışan ABD, eğer bu projeyi gerçekleştiremezse hem Suriye merkezli Ortadoğu politikalarında hem de küresel anlamda çok daha farklı bir süreçle karşı karşıya kalacak."

"Türkiye'den yapılan açıklamalara bakıldığında sayın Cumhurbaşkanı'nın iki hafta süre tanıması ve hem sayın Dışişleri Bakanı'nın hem de sayın Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, artık Türkiye'nin taleplerini eli daha kuvvetli bir şekilde dile getirebilen pozisyonda olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Fırat'ın Doğusu önümüzdeki günlerde çok daha sıcak günlere gebe. Eğer ABD mevcut tavrını devam ettirirse ABD'ye karşı topyekun vekaleten savaş söz konusu olabilir. Ne Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütleri rahat eder ne de ABD elini kolunu sallayarak orada hareket edebilir. Tablo bu kadar net."   

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:49
  1. ANKASAM
  2. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
  3. ABD
  4. Suriye sorunu
  5. Fırat'ın doğusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son dakika! Depreme dayanıksız ne kadar bina var?
    1. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son..
    2. 200 kişi balta ve torbayla evinden..
    3. Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe..
    4. Cumhurbaşkanlığından Bayraktar TB2..
    5. Çikolatalı kruvasan tarifi
    6. Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda..
    7. CHP’li İmamoğlu’nun “torpilli”..
    8. İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
    9. Prof. Mehmet Seyfettin Erol'dan net..
    10. Mahkeme Trump’ın göçmen kararını..
    11. CHP bunu da yaptı! Konferansta PYD..
    12. Elvan ve Fadime Çelik bitiş çizgisini..
    13. Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için..
    14. Galip İlhaner: HDP/PKK’ya karşı..
    15. O gün, emniyetteki polisler, bugün ise..
    16. Milletten şamarı yiyen terör sevici..
    17. Abdest alırken hangi dualar okunur?
    18. Batı'nın güdümündeki Suudi..
    19. EYT son dakika bugün haberleri EYT'de..
    20. Artvin’deki selde dehşete düşüren..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler