Prof. Mehmet Seyfettin Erol'dan net mesaj: Fırat'ın Doğusu’nda ne ABD ne de terör örgütleri rahat kalabilir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Fırat'ın Doğusu'na yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin değerlendirmesinde durumun artık çok net bir hale geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Eğer ABD bu tavrını devam ettirirse ne Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütleri rahat eder ne de ABD elini kolunu sallayarak orada hareket edebilir."

"Fırat'ın doğusu aslında küçük bir coğrafi bölge olarak düşünülse de taşıdığı anlam ve önem boyutuyla daha büyük bir krize, farklı beka sorunlarına işaret ediyor." diyen Prof. Erol, "Fırat'ın Doğusu temizlenmediğinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenilen bir terör devleti ile birlikte daha öncesinden ifade edilen güneyimizdeki terör koridoru belli bir aşamaya gelmiş olacak ve bunun adı büyük ölçüde konulacak." ifadelerini kullandı.



Prof. Erol Fırat'ın Doğusu'na yönelik terör operasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Büyük Ortadoğu Projesi'ni başlatmış olan ve bu kapsamda Büyük İsrail'i kurmaya çalışan ABD, eğer bu projeyi gerçekleştiremezse hem Suriye merkezli Ortadoğu politikalarında hem de küresel anlamda çok daha farklı bir süreçle karşı karşıya kalacak."



"Türkiye'den yapılan açıklamalara bakıldığında sayın Cumhurbaşkanı'nın iki hafta süre tanıması ve hem sayın Dışişleri Bakanı'nın hem de sayın Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, artık Türkiye'nin taleplerini eli daha kuvvetli bir şekilde dile getirebilen pozisyonda olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Fırat'ın Doğusu önümüzdeki günlerde çok daha sıcak günlere gebe. Eğer ABD mevcut tavrını devam ettirirse ABD'ye karşı topyekun vekaleten savaş söz konusu olabilir. Ne Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütleri rahat eder ne de ABD elini kolunu sallayarak orada hareket edebilir. Tablo bu kadar net."