Prof. Küçükusta'dan insanlara 'çip' takmak isteyen Batı'ya tepki! 'Önemli olan kanseri erken teşhis etmek değil...'
Batı'nın "çip" uygulamak sureti ile kanseri erken teşhis edeceklerini açıklamasına tepki gösteren Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Mühim olan kanseri teşhis etmek değil önlemektir." dedi.
Yeniakit.com.tr
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, insanlara çip takmanın türlü yollarını deneyen Batı'ya tepki gösterdi.
Batı'nın, kanserde erken teşhisi çiple önleme açıklamasını değerlendiren Prof. Küçükusta, "Bir çiple erken kanser teşhisi mümkün olacakmış. Bana soracak olursanız kanserin erken teşhisi aslında geç teşhistir. Mühim olan kanseri teşhis etmek değil önlemektir." dedi.
Ahmet Rasim Küçükusta, açıklamasına şöyle devam etti:
Kanseri önlemenin yolu sağlıklı hayat tarzından geçer. Şayet beslenmeniz doğruysa, yeteri kadar hareketliyseniz, sigara-alkol kullanmıyorsanız, uyku süreniz uygunsa, keyifli-huzurluysanız, size havada-karada kanser yok.