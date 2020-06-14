Prof. Kadıoğlu'ndan korkutan çağrı: İstanbul depremi için seferber olmalıyız

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bingöl bölgesinde yakın zaman önce bir deprem daha olmuştu. O fayın uzantısında da bir kırılma olacağı söyleniyordu. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin yüzde 92'si deprem bölgesi. Hergün her an bir deprem olabilir." dedi.

'Marmara'daki fay kırılırsa sadece İstanbul değil bütün Marmara etkilenir'

"Bingöl depremi bize deprem gerçeğini yeniden hatırlattı." diyen Prof. Kadıoğlu, "Pandemi ile birlikte bütün gündemimiz koronavirüsü oldu. Allah'a şükür Bingöl depremi çok can almadı ama inşallah bize depremi hatırlatma bakımından hayırlı olur. Çünkü bizim depremi yeniden gündemimize alıp gerçek anlamda hazırlanmamız gerekiyor. Marmara'daki fay hattının kırılması durumunda burada 7'nin üstünde bir deprem bekleniyor. Bu deprem sadece İstanbul'u değil bütün Marmara'yı etkileyebilir. Afet konusundaki hazırlığımız bizi çok büyük bir felaketten koruyacaktır." diye konuştu.

'Vatandaşlarımızı afet yönetimi konusunda eğitmeliyiz'

Depremden sonraki ikincil afetlerin önlenmesi için vatandaşın afet konusunda eğitilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Kadıoğlu, "Biz korona öncesinde Kızılay olarak Toplum Afet Gönüllüsü programı başlatmayı planladık. Koronavirüs salgını ile birlikte bu sürece ara vermek zorunda kaldık. Pandeminin durumuna göre bu çalışmaya başlamayı planlıyoruz. Etkin bir afet yönetimi uygulayabilmemiz için vatandaşlarımızı eğitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

'Toplumun tüm katmanlarının içinde olacağı bir deprem seferberliği oluşturmalıyız'

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul depreminin yaklaşık 40 bin binayı yıkması bekleniyor. Önümüzde çok büyük rakamlar var. Eğer bu afet beklendiği şekilde gerçekleşirse yönetilemez bir afetle karşı karşıya kalacağız. Sadece Türkiye değil bütün dünya biraraya gelse o kadar insan enkaz altından çıkarılamaz. Biz maalesef böyle bir depreme hazır değiliz. Hazırlanmamız için yıkılması muhtemel bina sayısını azaltmamız gerekiyor. Özellikle İstanbul'daki kentsel dönüşüm için seferber olmalıyız."