Prof. Erbaş'tan önemli mesaj! 'Yaşanan bu sıkıntıların sebebi...'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İslami Dayanışma Sempozyumu'nda önemli mesajlar verdi.

"Müslümanlar, etnik kimlikler, ideolojik farklılıklar ve gerçekte bir zenginlik olan mezhep ve meşrep çeşitliliği üzerinden çıkarılan fitnelerin kavurucu ateşine düçar oldu." diyen Erbaş, "Savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk gibi devasa sorunlar sarmalına itilen İslam coğrafyası fitne, terör ve cehalet üçgeninde karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklendi. Gelinen noktada radikalizmden kimlik erozyonuna, tefrikadan din istismarına kadar pek çok sorun, Müslümanların bugününü ve geleceğini tehdit etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyasındaki zulme dikkat çeken Prof. Erbaş, "İşte Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar İslam coğrafyasının hal-i pür melali ortada. İşte Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Libya, Somali, Suriye. İşte ilk kıblemiz Kudüs. Yıllardır kanayan yaramız Filistin, bugünlerde yine işgalci devlet İsrail'in haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarına maruz kalmaktadır. Müslümanlar adeta seyretmektedir." diye konuştu.

'Yürekler birleşmeden zihinlerin birleşmesi mümkün değildir'

Filistin'deki İsrail zulmünü de hatırlatan Prof. Erbaş, "İşgalci zihniyet, dünyanın sessizliğinden ve Müslümanların dağınık görünümünden aldığı cesaretle Gazze'de bir kez daha çocukları ve masumları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu zihniyet, sözüm ona güvenlik politikası adı altında zulmünü tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor. Gözü yaşlı annelerin feryadı gök kubbeyi titretiyor. Sadece Filistin'den değil, ümmet coğrafyamızın her yerinden imdat çığlıkları yükseliyor." ifadelerini kullandı.

"Yürekler birleşmeden zihinlerin birleşmesi mümkün değildir." sözleri ile İslam dünyasına seslenen Prof. Erbaş, şöyle devam etti:

Yaşanan bu sıkıntıların sebebi; İslam'ın ilkelerinden, Kur'an-ı Kerim'in birleştirici gücünden, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) kuşatıcı ve kucaklayıcı davet yönteminden uzaklaşmanın bir sonucudur.