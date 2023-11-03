Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Gazze uyarısı! 'Zulme rıza göstermek de zulümdür'

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir dizi programa katıldı.

Açılışını gerçekleştirdiği Enes bin Malik Camii'nde hutbe de irad eden Prof. Erbaş, ardından Cuma namazını kıldırdı.

Hutbede İsrail'in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Erbaş, Filistinlilerin yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edildiğini vurgulayarak, "Bugün de Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir." dedi ve şu değerlendirmede bulundu:

Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler, cesaretlerini ümmeti Muhammed'in (sav) suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam, bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir.

"Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır." diyen Prof. Erbaş, şöyle devam etti:

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Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür.