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İSLAM Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!
İSLAM

Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:47:00 - 2023-09-25 22:09:23

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası için düzenlenen etkinlikte konuştu.

Prof. Erbaş, "O gün dünya Kur’an-ı Kerim’e ne kadar muhtaçsa bugün en az o kadar muhtaç. O gün dünya Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimize ne kadar muhtaçsa bugün ondan çok daha fazla muhtaç." dedi.

Erbaş bunun sebebini de şöyle açıkladı:

Çünkü Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar hükmünü icra edecek, Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.)'in sünneti kıyamete kadar bakidir, devam edecektir.

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