Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!

Prof. Erbaş, "O gün dünya Kur’an-ı Kerim’e ne kadar muhtaçsa bugün en az o kadar muhtaç. O gün dünya Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimize ne kadar muhtaçsa bugün ondan çok daha fazla muhtaç." dedi.

Erbaş bunun sebebini de şöyle açıkladı:

Çünkü Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar hükmünü icra edecek, Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.)'in sünneti kıyamete kadar bakidir, devam edecektir.