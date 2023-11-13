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İSLAM Prof. Erbaş Müslümanları İsrail konusunda uyardı: Haramdır!
İSLAM

Prof. Erbaş Müslümanları İsrail konusunda uyardı: Haramdır!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:53:00 - 2023-11-13 20:12:25

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, katil İsrail'e ve Gazze işgalinde İsrail ile saf tutan ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak destek vermenin haram olduğunu açıkladı.

Siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmü sürerken, Türkiye'deki duyarlı Müslümanlar İsrail mallarını boykot ediyor.

İsrail zulmüne tepkiler çığ gibi artarken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Prof. Erbaş şunları söyledi:

Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez.

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