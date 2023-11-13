Prof. Erbaş Müslümanları İsrail konusunda uyardı: Haramdır!

Siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmü sürerken, Türkiye'deki duyarlı Müslümanlar İsrail mallarını boykot ediyor.

İsrail zulmüne tepkiler çığ gibi artarken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Prof. Erbaş şunları söyledi:

Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez.