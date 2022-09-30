Prof. Erbaş cemaate böyle seslendi: Hocalarımızı bezdirin!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karaman'daki cami açılış programında cemaate hitap etti.

"Camilerimiz boş kalmasın." çağrısında bulunan Prof. Erbaş, "Hocalarımız namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim; hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin." dedi.

'Hepimizin ortak ismi hademe-i hayrat'

Mü'minlere cami hocalarından faydalanmak için ısrarcı olmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Ben ilmihal dersi almak istiyorum hocam", diz çökün önüne "ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum bana Kur'an öğret" deyin. "Ben tefsir dersi almak istiyorum" deyin. Hocalarımız hizmetinizde, onların adı hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçileri. Hademe-i hayrat bizim 1920'lerdeki ismimiz. Diyanet İşleri mensuplarının unvanı hademe-i hayrat, şimdi işte imam hatip diyoruz, müezzin, kayyım diyoruz, vaiz diyoruz ama hepimizin ortak ismi hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri. Bu konuda hocalarımız hizmetinizde.