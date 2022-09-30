Prof. Erbaş cemaate böyle seslendi: Hocalarımızı bezdirin!
Karaman'daki cami açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, mü'minlere "Camileri boş bırakmayın." çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karaman'daki cami açılış programında cemaate hitap etti.
"Camilerimiz boş kalmasın." çağrısında bulunan Prof. Erbaş, "Hocalarımız namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim; hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin." dedi.
'Hepimizin ortak ismi hademe-i hayrat'
Mü'minlere cami hocalarından faydalanmak için ısrarcı olmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle devam etti:
"Ben ilmihal dersi almak istiyorum hocam", diz çökün önüne "ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum bana Kur'an öğret" deyin. "Ben tefsir dersi almak istiyorum" deyin. Hocalarımız hizmetinizde, onların adı hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçileri. Hademe-i hayrat bizim 1920'lerdeki ismimiz. Diyanet İşleri mensuplarının unvanı hademe-i hayrat, şimdi işte imam hatip diyoruz, müezzin, kayyım diyoruz, vaiz diyoruz ama hepimizin ortak ismi hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri. Bu konuda hocalarımız hizmetinizde.