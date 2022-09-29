Prof. Dr.Yunus Kılıç, doğayı, çevreyi, tabiatı korumanın önemini vurguladı
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldı.
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldık. İnsanımızı doyururken, doğayı, çevreyi, tabiatı, nebatatı, hayvanatı, toprağı, suyu ve havayı korumanın zorluğunu ve önemini vurguladık” dedi.