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Ekonomi Prof. Dr.Yunus Kılıç, doğayı, çevreyi, tabiatı korumanın önemini vurguladı
Ekonomi

Prof. Dr.Yunus Kılıç, doğayı, çevreyi, tabiatı korumanın önemini vurguladı

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 20:28:00 -
Prof. Dr.Yunus Kılıç, doğayı, çevreyi, tabiatı korumanın önemini vurguladı

 

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldı.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldık. İnsanımızı doyururken, doğayı, çevreyi, tabiatı, nebatatı, hayvanatı, toprağı, suyu ve havayı korumanın zorluğunu ve önemini vurguladık” dedi.

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