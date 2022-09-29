Prof. Dr.Yunus Kılıç, doğayı, çevreyi, tabiatı korumanın önemini vurguladı

YENİ AKİT ANKARA

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldı.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğiyle 6 yıldır sürdürülen "Türkiye Bozkırlarının Korunması Projesi'nin" kapanış oturumuna katıldık. İnsanımızı doyururken, doğayı, çevreyi, tabiatı, nebatatı, hayvanatı, toprağı, suyu ve havayı korumanın zorluğunu ve önemini vurguladık” dedi.