Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi Hakk'a yürüdü

Halidi’nin vefat haberini gazeteci Turan Kışlakçı duyurdu.

Kışlakçı, sosyal medya platformu Twitter’da, “İslam dünyasının ünlü alimlerinden Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi, dün hakkın rahmetine kavuştu. 73 yaşında olan Halidi, geride bazıları Türkçe’ye de tercüme edilmiş birçok kıymetli eser bıraktı...” paylaşımında bulundu.

Abdulfettah el-Hâlidî kimdir?

Filistin asıllı Ürdünlü âlim davetçi yazar Salah Abdulfettah el-Halidi 1947 yılında Cenin’de doğdu. İlk öğrenimini Cenin ve Nablus’ta tamamlayan el-Halidi, lise eğitimi için Ezher Üniversitesi’nin ortaöğretim bölümüne kaydoldu. Burayı bitirdikten sonra Ezher Üniversitesi ilahiyat fakültesine devam eden el-Halidi, başarılı bir şekilde buradan mezun oldu. Daha sonra ‘Seyyid Kutub ve Kur’an’da Edebi Tasvir’ adlı teziyle yüksek lisans, ‘Fizilal-i Kur’an-İnceleme ve Araştırma’ konulu teziyle de doktorasını tamamladı.

Ürdün’de çeşitli üniversitelerde Kur’an ilimleri alanında dersler veren el-Halidi yine bu alanda birçok farklı eser kaleme almıştır.

El-Halidi, gençlik yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılmış ve cemaat içerisinde çeşitli görevler üstlenmiştir.