Prof. Dr. Ramazan Biçer’den önemli uyarı: Balkanlar’da Bektaşilik din haline getirilmek isteniyor

Osmanlının çekilişinden sonra birçok bölgede olduğu gibi Balkanlar da öksüz kaldı. Osmanlı’nın tesis ettiği huzur iklimi kayboldu. Balkanlar’daki Müslümanlar büyük problemlerle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet döneminde yeteri kadar ilgilenemediğimiz bölgeye Batılı emperyalistlerin ilgisi hiç eksik olmadı. Türkiye’nin son yıllarda Balkanlar’da iyi niyetli ama eksik çalışmaları var. Türkiye düşmanları ise etkili bir siyaset uyguluyor bölgede. Bu sebeple patlamaya hazır bomba gibi bölge. Ülkemizin iç meseleleri her ne kadar yoğun olsa da Balkanlar bizim dış meselemiz sayılmaz. Dikkatimizi bölgeden ayırmamamız gerekiyor. Bu sebeple Balkanlar üzerine nitelikli çalışmalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Biçer ile Balkanlar’ın stratejik önemini, CHP’nin Balkan Masası kurmasını ve son gelişmeleri konuştuk...

Osmanlı’ya sitemkârlar

-Balkanlar bizim için neden çok önemlidir, çekilişimiz geride hangi acıları bıraktı?

Balkanlar’da Türk-İslam varlığı, Osmanlı öncesine dayanır. Yüksek medeniyeti sahip olan Osmanlılar, Balkanlar’ın genelinde bir Türk-İslam kültür ve medeniyeti oluşturdu. Hemen hemen her Balkan ülkesinde binlerce Türkçe kelime bulunmaktır. Ne kadar karşı çıksalar da, bunu söküp atmak çok zordur. Osmanlı’nın ardından sahipsiz kaldılar. Buna bir de etnik milliyetçilik ve sosyalizm eklenince paramparça oldular. Ayrıca sevgilerinden dolayı Osmanlı’nın savaşmadan bölgeyi terk etmesinden de sitemkârlar.

10 yıldır yoğunlaştık

-Türkiye’nin Balkanlar’la ilgili politikaları nelerdir?

Bir belirginlik söz konusu değildir. Bu da doğaldır. Devletler arasındaki ikili ilişkiler üzerinden devam eden politikalar, Balkanlar üzerinde devam etmektedir. Bu yeterli değildir. Bakın ABD, AB ülkeleri ve Çin, Balkanlar’da çok çalışıyor. Sadece Yunus Emre Kültür Merkezi gibi işler yetmez. O insanlara iş aş meslek de kazandırmanız, teknoloji ile buluşturmanız lazım. Son on yılda Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar’a yöneldi. CHP bile Balkan Masası kurmaya başladı.

CHP 100 yıldır neredeydi?

-100 yıldır orayı ihmal eden CHP ne yapmak istiyor?

Daha önce ziyaretlerde bulunulmayan Bektaşi dergâh ve derneklerine yakın zamanda ziyaretler yapıldı. Tüm Balkan Bektaşilerinin merkezi hükmünde olan Makedonya-Kalkandelen’deki Harabati Baba tekkesi şeyhi ve Mondi Baba ile Arnavutluk’ta görüşmeler yapıldı. Bu nasıl yorumlanmalıdır, bir şey diyemeyeceğim ama ilginç, dikkat çekici ve ürkütücü bir gelişmedir. Balkanlar’da Bektaşilik, İslamiyet’ten ayrı bir din haline getirilmek isteniyor. Bu tehlikeli bir gelişmedir. Olaya, Sünnilik-Bektaşilik boyutunda bakmamak gerekir. Zira her ikisi de Müslümandır.

-Türk STK’ların Balkanlar’daki etkinliği yeterli mi?

Tüm Balkanlar’da Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları etkindir. Ancak bu Batı’dan gelen etkinlikler karşısında zayıf kalmaktadır. Bu STK’ların Balkanlar’a yönelik kalıcı bir faaliyeti sözkonusu değildir. Birkaç yardım, sünnet şölenleri, iftarlar türü destekler gerçekleşmektedir. Ancak sadece bu mutlu etmiyor, hatta sorun bile oluşturmaktadır. Zira bu yardımlarda bölgesel ve etnik ayırım söz konusu olmaktadır.

Gönüller Türkiye’de

- Müslümanların Türkiye’den beklentileri nedir?

Balkanlar’daki Müslümanlar Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkıyor. Bir Arnavut Müslüman beni evine davet etmişti. Evde birkaç tane küçük çocuk vardı. Onlara TRT Çocuk kanalını izletiyorlardı. Benzer manzarayı Boşnakların evlerinde de görebilirsiniz. Balkanlar’da bir anket yapmıştık. Gençlerin üniversiteyi nerede okumak istedikleriyle ilgili idi. %80 gibi muazzam bir kesim, Türkiye demişti. Oysa ki ABD ve Avrupa ülkeleri de vardı. Yani Balkan Müslümanlarının gönlü Türkiye’de.

Misyonerler cirit atıyor

-Batılı ülkeler Balkanlar’da nasıl bir strateji uyguluyor?

Osmanlılar, Bosna’yı fethettiklerinde üç büyük etnik-dinsel toplulukla karşılaştı: Ortodoks Slavlar (Sırplar), Katolikler (Hırvatlar) ve Hıristiyan Bogomiller. Günümüzde Balkanlar’da birden fazla etnik kesim ve yaklaşık üç tane dini grup vardır. Bunlardan Katolik olan Hırvatlar ve diğerleri, başta Almanya ve AB tarafından desteklenmektedir. Ortodoks olanlar ise daha çok Rusya tarafından desteklenmektedir. Balkanlarda yalnız kalanlar Müslümanlardır. Bunun en belirgin göstergesi Bosna savaşında ortaya çıkmıştır.

-Selefi ve Vehhabi nasıl bir yıkım içinde?

Sosyalist devletler sonrası Balkanlarda yoğun bir Selefi oluşum gerçekleşti. Yine İran’ın Şiilik faaliyetleri var.

Öte yandan Balkanlarda yoğun bir Hristiyanlık Misyonerlik faaliyetleri yürütülmektedir. Güçlü imkânları ve Batı’dan aldıkları destekler ile yoğun çalışmaktadırlar. Sonuç olarak kimin ne yaptığı önemli değil, asıl sorun bizim ne yaptığımızdır. Bize düşen görev yerine getirilirse, gerisi teferruattır.

Kimdir?

Prof. Dr. Ramazan Biçer, Kayseri’de doğdu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kelam Anabilim Dalı’nda görev yapan Biçer, aynı zamanda Türk-İslam Dünyası, Küreselleşme ve Balkanlar uzmanıdır. Biçer’in çok sayıda uluslararası nitelikte kitabı var.