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Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan sağlıklı ve mutlu bir hayat için tavsiyeler

Çoğu zaman mutluluğun kendi kendine gelip bizi bulmasını bekleriz. Oysa bu bir yanılgıdır. Mutlu olmanın kişinin kendi çabasıyla mümkün olduğunu söyleyen Psikiyatrist Nevzat Tarhan hayatını güzelleştirmek, mutluluğu yakalamak isteyenlere önemli önerilerde bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:09
Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan sağlıklı ve mutlu bir hayat için tavsiyeler

İşte Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan sağlıklı ve mutlu bir hayat için tavsiyeler...

 

1. Bol su için.

 

2. Kahvaltıdaçok, öğle yemeğinde orta, akşam yemeğinde az yiyin.

 

3. Ağaçlarda ve bitkilerde yetişen yiyecekleri daha çok, fabrikalarda üretilenyiyecekleri daha az yiyin.

 

4. Hiç bir şeyi içinize atmayın.

 

5. İbadet  ve dua için zaman ayırın.

 

6. Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun. Tefekkür edin.

 

7. Uykunuzu düzenli tutun.

 

8. Her gün 10-30 dakika yürüyüş  yapın. Ve yürürken gülümseyin.

 

9. Hayatınızı başaklarınki ile karşılaştırmayın. Onların seyahatinin nasıl olduğuna dair hiçbir fikriniz yok.

 

10. Kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere sahip olmayın. Bunun yerine enerjinizi şu an için harcayın, nefes aldığınız her anın kıymetini bilin, keyfine varın.

 

11. Sadeliğin güzelliğini keşfedin.

 

12. Hayatı çok da ciddiye almayın. Fâni olduğunuzu unutmayın.

 

13. Kıymetli enerjinizi başkaları hakkında konuşarak  boşa harcamayın.

 

14. Sû-i zandan kaçının.

 

15. Kıskançlık, çekememezlik zamanın boşa  harcanmasıdır. İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz

 

16. Geçmiş meseleleri unutun. Kişilerin geçmiş hatalarını  hatırlatmayın. Bu durum mevcut mutluluğunuzu bozar

 

17. Hayat, birisine kin duyarak zamanı boşa harcamak için çok kısadır. Kimseden nefret  etmeyin.

 

18. Geçmişinizle barış yapın ki, şimdiki zamanı bozmasın.

 

19. Hayatın bir okulolduğunu ve öğrenmek için burada olduğumuzu unutmayın. Problemler, matematik dersi gibi gelip giden, ancak aldığımız derslerin bir ömür boyu devam ettiği eğitim programının bir parçasıdır.

 

20. Daha fazla gülümseyin ve pozitif olmaya çalışın.

 

21. Her tartışmayı kazanmak durumunda değilsiniz. Aynı fikirde olmasanız da, anlaşın

 

22. Ailenizi sık arayın.

 

23. Her gün diğerlerine iyi bir şey verin. Gülümseme, teşekkür, iltifat, yardım, destek, moral...

 

24. Herkesi her şey için affedin.

 

25. 70 yaşından büyük ve 6 yaşından küçük kimselerle vakit geçirin.

 

26. Her gün en az 3 kişiye gülümseyin ve tanımadığınız birine SELÂM verin.

 

27. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü ile ilgilenmeyin.

 

28. Doğru olanı yapın, yanlışlarınız için de pişman olmayın. Ne oluyorsa ya da olmuyorsa, hayrımıza olduğu içindir!

 

29. Faydalı, güzel veya neşe dolu olmayan her şeyden uzak durmaya çalışın.

 

30. ALLAH her şeyi iyileştirir, şu an fark etmesek de, yaşadığımız her şey iyiliğimiz içindir.

 

31. Bir durum iyi veya kötü olsun, nasılsa değişecektir. Durumu kabullenin.

 

32. Nasıl hissederseniz hissedin, kalkın, giyinin ve ortaya çıkın. Kendinizi eve kapatmayın

 

33. En iyisine henüz sıra gelmedi.

 

34. Sabah canlı olarak uyandığınız için ALLAH' a şükredin.

 

35. Maneviyatınız daima mutluluğunuzdur. Hislerinizi önemseyin. İnanın, dua edin, gerekeni yapın ve gerisini ilahi akışabırakın.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 20:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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