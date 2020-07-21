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Aktüel

Prof. Dr. Nergis Biray'a Kazakistan'dan ödül

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:00:46 -
Prof. Dr. Nergis Biray'a Kazakistan'dan ödül

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, Kazak dili ve kültürü alanında yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle, "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" madalyası ile ödüllendirildi.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Nergis Biray'ın yaptığı çalışmalarla bu ödüle layık görülen dört isimden biri olduğu bildirildi.

Açıklamada, ödülün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihte düzenlenecek törenle verileceği belirtildi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Prof. Dr. Biray'ı aldığı ödül nedeniyle tebrik etti.


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