Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması: O noktaya dikkat
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, iki noktayı işaret ederek yeni bir deprem olabileceğini söyledi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir uyarıda bulundu.
Naci Görür, "Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri Kuzeydoğudan güney batıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz. Şekil de gönderiyorum" dedi.