Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması: O noktaya dikkat

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir uyarıda bulundu.

Naci Görür, "Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri Kuzeydoğudan güney batıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz. Şekil de gönderiyorum" dedi.