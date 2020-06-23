Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı: İstanbul'da yaşanan sel felaketinin sorumluları kim?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu İstanbul'da yaşanan sel felaketini yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. Dere yataklarına inşa edilen binalara dikkat çeken Prof. Kadıoğlu, "Maalesef yanlış yerleşim sebebi ile mal kaybını da can kaybını da engelleyemiyoruz. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar vatandaşlarımızın dikkatini çekmiyor ve vatandaşlar tarafından da önlem alınmıyor. Bu tür sıkıntılarda eğitimin de önemli bir rolü var." dedi.

'Bodrumlardaki iskan yasaklanmalı'

"Yağışlar lokal olduğu için her yere aynı oranda yağmur düşmüyor." diyen Prof. Mikdat Kadıoğlu, "Hem şehir hem altyapı hem de zihinsel olarak birçok afete hazır değiliz. Vatandaşımızın sel, deprem ve benzeri doğal afetlere karşı eğitilmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta da dere yatağında bulunan yerleşim yerlerindeki bodrumlarda iskan yasaklanmalı." diye konuştu.