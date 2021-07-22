Prof. Dr. Mete Gündoğan: Sürdürülebilir ilaç sektörünü kabul etmiyoruz

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Sürdürülebilir ilaç sektörünü değerlendiren Prof. Dr. Mete Gündoğan, "Bugün sürdürülebilir ilaç sektöründen bahsediliyor. Sürdürülebilir ilaç sektörüne kaşıyız. Neden? Çünkü sürdürülebilir ilaç sektörü sürdürülebilir hastalıklara hizmet ediyor." dedi.

'Böyle bir sektör olmaz'

Prof. Gündoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün bakıyorsunuz ki yığınla insan sürdürülebilir hastalıklarla mücadele içinde. Bu doğal bir durum değildir. Bunun alternatif yaklaşımlarla, önleyici tıppi destekle tedavi yoluna gidilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir ilaç sektörü diye bir sektör olmaz."