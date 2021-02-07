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Gündem Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ettiler! LGBTİ'li azgınların eylemine dönüştü
Gündem

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ettiler! LGBTİ'li azgınların eylemine dönüştü

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin desteğini arkasına alan Boğaziçi provokatörlerinin eylemi gün be gün LGBTİ'li sapkınların eylemine döndü.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:12:00 - 2021-02-07 23:59:00

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupla esas dertlerini ayyuka çıkartan Boğaziçi provokatörleri bugün twitter hesabından bir video klip yayımladı. Klip baştan sona LGBTİ'li azgın azınlığın paçavrası ile doluydu.

LGBTİ propogandası aralıksız sürüyor

'Kayyım rektör istemiyoruz. Eylemimizin tek nedeni bu' ifadelerini kullanarak mektuba başlayan provokatörler, HDP'li Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemiş, FETÖ ihanetine de destek vererek 'KHK mağduriyeti derhal giderilsin' talebinde bulunmuştu. Mektupta LGBTİ'nin bir insan hakkı olduğu da vurgulanmıştı. Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörler, Kabe-i Muazzama'ya hakaret ederek Müslümanların sinir uçları ile oynayan azgın azgınlığın propogandasını yapmayı sürdürüyor.

 

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