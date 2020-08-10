Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor

Amerika'da yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsün hızla yayıldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin yerli aşı üretecek olmasını da sevinçle karşıladı.

Çilingiroğlu, "Test sayını arttır Türkiyel asemptomatik vakaları yakala virüsün önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Yoksa virüs aldı başını gidiyor. Günlük olması gereken test sayısı en az 80 bin Tedbirlere uy Türkiyem. Bu virüsü ciddiye alalım." diyerek uyarıda bulundu.

Rus aşısına güvenmem

Koronavirüs aşı hakkında açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, "İnşallah yerli aşı olur. Ne ABD aşısı ne de Rus aşısı" dedi.