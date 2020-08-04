Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Koronavirüs salgını kontrolden çıktı

ABD'de tıp alanında faaliyet gösteren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, maskeye önem verilmemesi nedeniyle koronavirüs salgınının tüm dünyada kontrolden çıktığını açıkladı.

Koronavirüs artık bundan sonra dünya ülkelerinin tamamında kontrol altına alınması diye bir şey söz konusu değildir.

Dünya nüfusuna entegre olmuştur. Kesin tedaviler çıkana kadar antiviral ve anti bady tedavisi yani kesin bir aşı çıkana kadar salgının kontrol altına alınması mümkün değildir.

Virüsün dünyaya yayılmasının nedeni İnsanlar maskenin önemini kavrayamamış olmasıdır. Büyük ihtimal ABD'de seçim öncesi bir aşıya onay verilecek. Ancak bu da çözüm değil, aşı bütün insanlığa aynı anda ulaşamayacaktır.