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Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarı! Eğer yapılmazsa 3 milyon kişi ölecek

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde Türkiye’de yılda 14 bin 296, dünyada ise 2,5- 3 milyon kişinin ölebileceğini belirtti.

2020-04-24 12:03:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarı! Eğer yapılmazsa 3 milyon kişi ölecek

Toplumun aşı ile önlenebilir hastalıklar ve aşılama konusundaki farkındalığının artırılması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen “Aşı Haftası” kapsamında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamanın önemine dikkat çekti.

Çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde Türkiye’de yılda 14 bin 296 kişi, dünyada ise her yıl 2,5- 3 milyon kişinin ölebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Dünya tarihi boyunca salgınlar olmaya devam edecek. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için de etkili yöntem aşılama. Salgın şartlarında bile çocukların ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmemek gerekiyor” uyarısında bulundu.

Aşı tereddütü tehlikeli

Cumhuriyet'te yer alan habere göre “Aşı tereddütünün” tehlikeli sonuçları olabileceğini dile getiren Ceyhan, “Aşı sayesinde hastalıkların sıklığı azalıyor. Özellikle bunların içinde bir kısmı pandemi potansiyeli olan, aşı nedeniyle pandemi oluşturmayan hastalıklar var. Örneğin aşısı olduğu için önemsiz görünen difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak, menenjit ve hepatit gibi hastalıklar, Kovid-19’dan bile daha tehlikeli ve ölümcül. Bugün birisi çıksa ‘ben bu aşılara inanmıyorum, yaptırmıyorum’ dese bu tabii birkaç yıl yapılan aşının etkisiyle birdenbire salgın haline gelmeyebilir, hastalık yavaş yavaş artar, sonra bütün dünyada eğilim olursa bütün dünyayı sarar ve pandemi ile karşı karşıya kalırız. Sonra aşı ile tekrar önlemeye çalışırız” diye konuştu.

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Yorumlar

14 bin 296

Vay baboooww, profosorüm küsuratına kadar vermiş ölümcül sayıyı, kompiter gibi adam ha! Türk halki piröfösör karışısında boşuna yerlere eğilmiy bea!
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Yusuf

Emredersn
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